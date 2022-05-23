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    17:59, 23 五月 2022 | GMT +6

    印度政府计划增加2万亿卢比额外支出对抗通胀

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    哈通社/努尔苏丹/5月23日 —— 据外媒综合报道，印度政府计划在4月1日起的2022-2023财年额外支出2万亿卢比，用于对抗通货膨胀。

    据印度政府发布的数据，印度4月份零售膨胀率（RPI通胀）达到7.79%，是8年以来最高值，而批发通胀率（WPI通胀）更是达到15.1%，为17年来的高点。

    此外，印度财政部21日宣布，削减汽柴油的消费税，以减缓通胀压力。

    印度财政部长西塔拉曼指出，印度中央层面将把汽柴油的消费税分别下调每升8卢比和6卢比，将导致汽柴油零售价格每升下调9.5卢比和7卢比。同时，西塔拉曼呼吁，印度邦级政府也要相应下调汽柴油的消费税。

    同时，西塔拉曼宣布，将对钢铁原材料和中间产品的关税进行调整，以降低它们的价格。在下调部分钢材原材料进口关税的同时，将对一些钢铁产品的出口关税进行上调。具体来说，印度将把镍铁、炼焦煤、喷吹煤的进口关税从2.5%下调至零，焦炭等的进口关税从5%下调至零。

    西塔拉曼还宣布，政府将在预算中1.05万亿卢比的化肥补贴外，再额外提供1.1万亿卢比的补贴，以进一步减轻农民的负担。


    标签:
    国际 通货膨胀 印度 黄金储备
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