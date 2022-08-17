哈国民航业从业者约2万人 未来人才需求或将进一步增加

哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息称，官方数据显示，目前哈萨克斯坦民航业从业人员总数约为2万余，而随着行业的发展，至2025年每年民航业对相关专业人员的需求将在500~600人左右。

在日前于首都有工业和基础设施发展部主办的《行业公开对话》会议期间，与会的民航企业和民航科学院代表，就哈萨克斯坦民航业发展中面临的主要问题进行了讨论。

根据官方发布的数据显示，目前哈萨克斯坦全国有2万人总是民航行业，其中机场地勤人员1万余人，民航客机飞行员2 857人，工程技术人员1 767人。

随着行业的发展，到2025年，哈国民航业每年将会需要500~600名新的行业从业者。

哈萨克斯坦现有经过认证的25个民航教育机构，能够提供飞行员、工程技术人员、航空调度人员和服务人员的初级、中级和高级培训工作。

而在其中，民航科学院是哈国唯一一所以培养民航人才为主要方向的高等学府。

会上，与会的国内航空公司代表们提出了在民航科学院培养更多人才，以及将各公司相关人员派至民航科学院进行进一步培训等方面的提议。

【编译：木合塔尔·木拉提】