哈萨克斯坦外交部从缅甸解救2名沦为奴工的哈国公民

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 – 哈萨克斯坦外交部成功解救两名在缅甸沦为奴工的哈国公民。

哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫23日在新闻发布会上表示，外交部工作人员日前成功解救了两名在缅甸沦为奴工的哈萨克斯坦公民，目前两人已经平安抵达哈国与亲人团聚。

- 两名公民前几天刚刚平安归国。上周五，他们的家人与外交部联系，告知了我们这两位青年从缅甸的一家公司的控制中出逃的消息。外交部领事人员迅速前往了缅甸与泰国边境地区，并找到了在缅甸边境一座小城中藏匿的这两位公民，将他们带回了大使馆。- 阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫说。

据他透露，在解救哈萨克斯坦公民的过程中，当地居民和国际非政府组织（NGO）的工作人员也提供了帮助。

在将两名公民接回曼谷后，由于二人的签证均已过期，哈萨克斯坦驻泰国大使馆的工作人员协助他们完成了相关证件的办理程序，并为他们购买了经卡塔尔飞往阿拉木图的机票，护送两人平安回家。

根据外交部发言人的说法，去年至今，哈萨克斯坦驻泰国大使馆已经从缅甸和老挝解救了14名在当地被不法分子控制，沦为奴工的哈萨克斯坦公民。

- 此外，大使馆的工作人员还及时劝阻了2名受骗前往当地的公民。其中一人在抵达缅甸边境时与大使馆取得了联系，表示已经越过了泰国的边境，大使馆工作人员立即建议他尽快返回。- 阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫说。

外交部发言人指出，大多数受骗的公民，都是由于轻信了网上关于在当地有高薪工作机会的骗局，但在抵达当地后，很快就会被不法分子控制。

【编译：木合塔尔·木拉提】