哈国政府计划在今年年内确保通胀率下降2倍

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫19日在全国社会经济发展问题会议上表示，有基于政府和央行之间联手采取的有效措施，哈国通胀增速实现了放缓。

总理强调，稳定市场商品价格是当前政府和地方行政机构最重要的任务之一。

在这方面，政府和央行正在联合实施一系列措施来控制和降低通货膨胀。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，措施时有效的，截至今年 3 月的年通胀率已经放缓至 18.1%。与此同时，在过去 4 周内，重要民生食品的价格没有出现上涨。

政府总理表示，接下来政府需要完成的任务，是在今年年内确保通货膨胀率在现有基础上降低2倍。

总理还谈到了为提升国民生活水平而采取的各项措施，并表示在相关措施的因素下，今年全国有300万人的工资实现了增长。

他表示，各项社会保障和福利都实现了足额、及时的履行。特别是从今年开始，增加了4.6万亿坚戈的社会保障金，覆盖了440万人口。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，通过实施国家工程、开辟新兴产业、发展中小企业、创造新就业岗位等一系列措施，今年预计将带动约100万人实现就业。

【编译：木合塔尔·木拉提】