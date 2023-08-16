瑞信财富报告：韩国百万美元富豪占全球2%

哈通社/首尔/8月16日 —— 据韩联社报道，投资银行瑞士信贷当地时间15日发布的《2023全球财富报告》显示，去年全球拥有100万美元以上资产的«百万富翁»共计5939.1万人，其中韩国人有125.4万人，占比约2%。

全球百万富翁人数较一年前减少350.8万人，其中美国减少177万人，日本减少46.6万人，英国减少43.9万人，澳大利亚减少36.3万人，加拿大减少29.9万人，德国减少25.3万人。与此相反，巴西增加12万人，伊朗增加10.4万人，挪威增加10.4万人。

韩国百万富翁人数规模居于全球前十，与意大利、荷兰、西班牙等国的占比相当，均为2%。据预测，2027年资产超过百万美元的韩国人将达205.9万人，增加64%。

以持有资产为准，跻身全球上游1%富翁行列的韩国成年人共110.6万人，跻身全球上游10%的共1855.9万人。以去年年底为准，全球成年人人均资产规模为8.4718万美元，同比减少3.6%。

在各国人均平均资产规模排行中，韩国以23.076万美元居于第20位；中位值为9.272万美元，居于全球第18位。瑞士人均资产68.523万美元，位居第一。

瑞士信贷每年基于各国政府的家庭资产调查等资料，以房地产和金融资产为准，将成年人的净资产换算成美元后进行排名。