韩国计划于明年发射自研卫星千里眼2B

哈通社/努尔苏丹/12月5日 -- 据韩联社消息，韩国自主研发的静止轨道卫星«千里眼2B»号将于明年2月发射，用于收集东亚地区雾霾和赤潮等环境和海洋数据。

去年12月，气象卫星«千里眼2A»号在南美法属圭亚那太空中心发射升空，从今年7月起提供气象信息。«千里眼2A»号和«千里眼2B»号是2010年发射升空的«千里眼1»号的后续卫星。«千里眼1»号向地方政府和研究机构提供气象和海洋信息，载有多种有效载荷，属«全能选手»，«千里眼2A»号执行气象观测任务，«千里眼2B»号执行环境和海洋观测任务。

«千里眼2A»号的气象观测载荷分辨率比«千里眼1»号高4倍，高清晰度彩色视频传输速度高18倍。«千里眼2B»号的海洋观测载荷分辨率比«千里眼1»号高4倍。«千里眼1»号可取得13种数据，«千里眼2B»号达26种。从一天观测次数来看，«千里眼1»号为8次，«千里眼2B»号为10次。«千里眼2B»号还载有观测雾霾的有效载荷。

«千里眼2A»«千里眼2B»号的另一个亮点在于用国内技术设计、组装和测试，«千里眼1»号则由韩国和法国共同研发。«千里眼2A»和«千里眼2B»号的有效载荷也有差距，«千里眼2A»号的气象观测载荷自美国进口，«千里眼2B»号的两个气象观测有效载荷分别由韩国与法国、美国公司共同制作。