哈通社2月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月16日，星期五

2月16日是阳历一年中的第47天，离全年的结束还有318（闰年则还有319）。

世界各国/地区节日

立陶宛国庆节 1918年2月16日立陶宛宣布国家重建，立陶宛共和国成立。之后，每年的2月16日即为立陶宛的国庆日。节日当天都要举行隆重的庆祝活动。立陶宛共和国(The Republic of Lithuania)，简称立陶宛。位于波罗的海东岸，北界拉脱维亚，东南邻白俄罗斯，西南是俄罗斯的加里宁格勒州和波兰。首都维尔纽斯。立陶宛是一个历史古国，与俄罗斯一直在北欧及东欧争雄，曾遭沙俄与苏联的并吞，1990年立陶宛宣布脱离苏联独立。它也是欧盟、北约、申根公约及多个国际组织的成员。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与新西兰建立外交关系。

2006年 哈萨克斯坦知名作家穆赫塔尔•沙罕诺夫作品《成吉思汗的秘密》法文版介绍会在阿斯塔纳举行。

2010年 哈德投资峰会在阿拉木图举行。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准<独联体成员国边境合作公约>法案》。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于军事职务和军人地位法案》。

2013年 法国-哈萨克斯坦国际展在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆举行圆桌会议，讨论在《哈萨克斯坦-2050》国家战略规划框架下的两国合作。

2015年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-阿曼多式联运线路开通。

2015年 «哈萨克斯坦制造»推广活动在阿斯塔纳启动。

2018年 哈萨克斯坦-意大利政府间工作组第8次会议在罗马举行。

2018年 联合国驻哈萨克斯坦代表处25周年庆祝活动在阿拉木图举行。

2021年 瑞士邮政（Swiss Post）发行哈萨克斯坦共和国独立30周年纪念邮票。

2022年 北哈州心脏病中心在哈萨克斯坦首次成施了经导管主动脉瓣膜置换术。

2023年 外交部就联合国常驻哈萨克斯坦代表处设立30周年发表官方声明。

2023年 参议院（议会上院）通过了《关于批准哈萨克斯坦政府与吉尔吉斯斯坦政府之间边境代表活动区域议定书》法案。