哈通社2月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月23日，星期五

2月23日是阳历一年中的第54天，离全年的结束还有311天（闰年则还有312天）。

世界各国/地区节日：

祖国保卫者日 祖国保卫者日是俄罗斯，白俄罗斯和乌克兰等国家的法定假日，为每年的2月23日，全国放假一天。旨在纪念1918年2月23日，苏联红军在彼得格勒南部普斯科夫击退德军的日子。

文莱达鲁萨兰国国庆日 文莱位于亚洲东南部，1988年成为英国殖民地，1984年获得独立。哈萨克斯坦与文莱于2000年5月14日建立外交关系。

塔吉克斯坦祖国保卫者日 每年的2月23日也是塔吉克斯坦的祖国保卫者日，改日旨在纪念塔吉克斯坦国民军建立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会通过《关于哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会主席》决议，并将纳扎尔巴耶夫推举为主席。

1992年 纳扎尔巴耶夫总统对巴基斯坦进行了正式访问。

1993年 哈萨克斯坦-匈牙利友谊协会在阿拉木图友谊之家成立。

1995年 英国首都伦敦市开设阿拜之家。

2011年 位于白俄罗斯首都明斯克的雅克布•科拉斯博物馆举行纪念哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫诞辰165周年的文艺晚会。

2012年 哈萨克斯坦正式加入八国集团«防扩散安全倡议»。

2012年 哈萨克斯坦央行被接纳为伊斯兰金融服务委员会准成员。

2014年 土库曼斯坦在阿克套市开设领事馆。

2015年 哈萨克斯坦成为2015-2017全面禁止核试验条约组织联合轮值主席国。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统在其个人主页公布关于哈萨克斯坦的纪录片。

2017年 乌克兰签署2017阿斯塔纳世博会参展合同。

2018年 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃23日在总统府接受了多位外国新任驻哈萨克斯坦大使递交的国书。

2021年 国家翻译局公共基金执行总裁热万·肯杰汗吾勒23日表示，谷歌语音翻译服务正式添加哈萨克语。

2022年 哈萨克斯坦同捷克共和国一起被批准成为博洛尼亚后续行动小组（BFUG）共同主席国。