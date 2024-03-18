哈萨克斯坦2月新车销量整体下滑 品牌竞争激烈

品牌销售动态和受欢迎程度

哈萨克斯坦汽车联盟主席阿纳尔·玛卡舍瓦指出，今年的开局与2023年初相似，起步缓慢，但最畅销品牌的排名发生了变化。经销商继续通过促销和各种优惠吸引买家。

2月最畅销品牌前五名包括现代、起亚、雪佛兰、奇瑞和哈弗。现代汽车以 2798辆的销量位居榜首，比去年同期减少18.9%。起亚汽车销量以1834辆蝉联第二，增幅为1%。雪佛兰以1160辆销量重返前三甲，尽管下降67.9%。奇瑞汽车以1046辆位居第四，同比增长56.8%。位居前五名的是哈弗，共售出659辆，同比增长87.2%。

最受欢迎的车型

现代途胜（Hyundai Tucson）连续第二个月蝉联最畅销车型，销量达 1644 辆。紧随其后的是雪佛兰科沃兹（944辆）、起亚Sportage（882辆）、奇瑞瑞虎2（432辆）和现代索纳塔（347辆）。进入前十名的还有哈弗M6、起亚Cerato、起亚Ceed、奇瑞瑞虎4Pro 和奇瑞瑞虎7Pro。

1-2月销量

2024年1-2月，现代汽车的销量以5918辆位居各品牌之首，同比增长 4%。起亚汽车以3065辆位居第二，同比下降13.4%。奇瑞排名第三，售出 2127辆，同比增长65%。其次是雪佛兰，售出1963辆，同比减少71.2%。雅克以1270辆的销量位居前五，同比增长131.3%。

总体而言，尽管2024年2月哈萨克斯坦新车销量整体下滑，但市场显示出客户偏好的动态变化和品牌之间的激烈竞争。

【编译：木合塔尔·木拉提】