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    03:41, 26 六月 2014 | GMT +6

    瑞士3-0洪都拉斯出线战阿根廷

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    哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月26日凌晨2点，洪都拉斯队和瑞士队在玛瑙斯的亚马逊球场展开世界杯E组小组赛最后一轮的较量。本场比赛瑞士队展现出了效率足球的精髓，上半场比赛沙奇里世界波首开纪录，接着依靠一次单刀球机会帮助瑞士队2-0领先进入下半场。下半场比赛沙奇里再进一球，最终凭借沙奇里的帽子戏法瑞士3-0轻取洪都拉斯，球队以小组第二名的成绩晋级世界杯十六强。瑞士在八分之一决赛的对手将是F组头名阿根廷。

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