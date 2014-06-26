查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
03:41, 26 六月 2014 | GMT +6
瑞士3-0洪都拉斯出线战阿根廷
None
哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月26日凌晨2点，洪都拉斯队和瑞士队在玛瑙斯的亚马逊球场展开世界杯E组小组赛最后一轮的较量。本场比赛瑞士队展现出了效率足球的精髓，上半场比赛沙奇里世界波首开纪录，接着依靠一次单刀球机会帮助瑞士队2-0领先进入下半场。下半场比赛沙奇里再进一球，最终凭借沙奇里的帽子戏法瑞士3-0轻取洪都拉斯，球队以小组第二名的成绩晋级世界杯十六强。瑞士在八分之一决赛的对手将是F组头名阿根廷。
标签:
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!