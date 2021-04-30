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    19:55, 30 四月 2021 | GMT +6

    3月份哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长1.7%

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    哈通社/努尔苏丹/4月30日 —— 据央行发布数据，截至2021年3月底，哈萨克斯坦银行业贷款余额14.793万亿坚戈（合344亿美元），环比增长1.7%。其中，法人贷款余额7.059万亿坚戈，增长1%；自然人贷款余额7.734万亿坚戈，增长2.2%。

    统计期内，哈萨克斯坦银行业本币贷款余额12.983万亿坚戈，增长1.7%，占总贷款余额87.8%。其中，法人本币贷款余额增长1%；自然人本币贷款余额增长2.3%。外汇贷款余额1.809万亿坚戈，增长1.1%。其中，法人外汇贷款余额增长1.2%，自然人外汇贷款余额下降4.8%。

    从贷款期限看，长期贷款余额12.63万亿坚戈，增长1.6%；短期贷款余额2.163万亿坚戈，增长1.7%。小型企业贷款余额2.427万亿坚戈，下降5.1%，占贷款总余额16.4%。从行业看，贷款余额占比较高的行业依次为工业（占比13.5%）、商贸业（11.8%）、建筑业（4.2%）和运输业（3.2%）。

    2021年3月，非银行法人本币贷款平均利率由上年同期的12.5%降至11.5%；自然人本币贷款平均利率由上年同期的17.7%降至17%。


    标签:
    哈萨克斯坦 央行 统计 经济 黄金储备
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