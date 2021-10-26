中国多地启动3—11岁人群新冠疫苗接种

哈通社/北京/10月26日 —— 据中国媒体报道，近期，中国多地相继开启3—11岁人群新冠病毒疫苗接种。

目前，已有湖北省、海南省、湖南常德、浙江金华等地启动接种。福建、安徽阜阳等地已经将接种提上日程。

据央视网报道，按照要求，3—11岁人群依据“属地管理、就近方便”的原则，可自行前往就近开放的新冠疫苗接种点接种，也可按照学校通知安排参加学生专场接种；3—11岁人群接种需要监护人全程陪同，签订知情同意书，并携带预防接种证，湖南、湖北等部分地区还明确要求携带有效身份证明文件(身份证或户口本)；全程做好佩戴口罩、一米线等个人防护。特别强调，新冠疫苗原则上不能与其他疫苗(包括免疫规划疫苗)同时接种，若接种需要间隔14天以上。

据澎湃新闻报道，通知显示，获批为3-11岁人群接种的均为灭活疫苗，厂家包括国药中生北京公司、国药中生武汉公司和北京科兴中维公司。免疫程序为两剂次，间隔至少三周，第二剂在八周内尽早完成。

据中国国家卫健委公布的数据显示，截至10月23日，中国全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过22.4亿剂次，完成全程接种的人数超10.6亿人。