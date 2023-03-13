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    07:00, 13 三月 2023 | GMT +6

    哈通社3月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

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    哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 哈通社为各位读者总结3月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    3月13日，星期一

    3月13日是公历一年中的第72天（闰年第73天），离全年的结束还有293天。

    世界各国/地区节日：

    格林纳达革命日 格林纳达是美洲西印度群岛中向风群岛南部的一个国家。首都为圣乔治。每年3月13日为国家革命日。

    泰国大象日 每年3月13日为泰国传统节日大象日， 当日，泰国各个城市将举办活动庆祝一年一度的大象日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1920年 哈萨克著名作家、学者萨肯•塞弗林的《红隼》（Қызыл сұңқарлар）戏剧正式亮相。

    1992年 哈萨克斯坦与利比亚国正式建立外交关系。

    2001年 阿拉木图哈萨克建筑学院大学生们为人民英雄凯拉特•热斯库勒别科夫设立纪念牌。

    2009年 哈萨克斯坦鸟类分类与分布名录正式公布。

    2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署哈萨克斯坦《关于批准保护儿童和国际领养儿童方面的合作公约》的法案。

    2014年 在哈萨克斯坦与土耳其学术人文合作框架下，哈萨克斯坦驻土耳其大使馆同哈斯特帕大学联合举行题为《丝绸之路之突厥国家经济合作》的座谈会。

    2015年 哈萨克斯坦学生在韩国举行的“年轻科学家”国际科技大赛中获得金牌。

    2018年 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫签署关于宣传哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜吾勒著作的决议。

    2020年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商业论坛在塔什干举行。

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    黄金储备 哈通社简报
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