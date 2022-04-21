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    17:40, 21 四月 2022 | GMT +6

    哈国民黄金投资大增 3月份民间购入黄金167公斤

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    哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 据哈萨克斯坦央行统计，2022年3月份哈萨克斯坦民间共购买黄金167.2公斤（8 269根金条）。这一数据较2021年同期(48.2公斤共2 898根金条)增长了近3倍。

    哈萨克斯坦央行认为，民间黄金交易量的大幅增加，主要是由于面对金融市场不确定性和汇率波动，公众普遍认为黄金投资是确保储蓄安全的一种方式。

    哈萨克斯坦央行从2017年开始启动了民间交易黄金的计划。截至目前，在民间交易的黄金总额已经达到了3吨（87 531根金条）。

    目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

    其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的27%（23 390根）。其次是20克金条（18178根 21%）和100克金条（18034根 20%）。

    5克金条的交易量为16 834根（19%），50克金条为11 095根（13%）。

    总体上，民间黄金交易最活跃的三个城市是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

    金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构可以畅通的从民间交易金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

    此前，哈萨克斯坦央行根据针对哈萨克斯坦外汇现金交易规则进行的修订，允许非银行外汇兑换机构从民间收购哈央行在2017年以前出售的纯金金条。 新规则已经于2021年6月2日起生效。在此之前，哈国的非银行外汇兑换机构仅被允许从事2017年及之后由央行发行的金条的收购和出售。

    值得一提的是，自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条12367条，总重量303.3公斤，占售出金条总量的14%。

    目前，可以在 Halyk 银行、欧亚银行、艾草银行、中央信贷银行（Bank CenterCredit）以及非银行兑换处买卖金条。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 黄金储备
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