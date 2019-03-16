3月16日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 哈通社为各位读者总结3月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月16日，星期六

3月16日是阳历一年中的第75天，离全年的结束还有290（闰年则还有291）。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦共和国卫队成立日 1992年3月15日，根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦共和国卫队在阿拉木图州卡斯克列恩县成立。其主要目的为保护国家总统、最高管理机构、议员、政府领导行动安全。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1944年 哈萨克斯坦阔克舍套州成立，首府为阔克舍套市。1999年并入阿克莫拉州。

1944年 塔勒德库尔干州成立，首府为塔勒德库尔干市。1997年并入阿拉木图州。

1998年 阿勒腾萨林教育问题科研所正式改名为阿勒腾萨林哈萨克教育学院。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统荣获阿联酋最高国家奖"扎耶德奖章"。

2012年 纽约大学古代世界研究所举行题为"游牧民族和他们的关系：哈萨克斯坦的古代艺术与文化"展览。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察期间访问"KAMAZ工程"公司基地。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对巴弗洛达尔州进行工作视察期间访问"UPNK-PV"化工厂。

2018年 哈萨克斯坦电影《通往母亲的路》在WeLink国际电影节中荣获《最佳故事情节奖》。

【编译：冰山】