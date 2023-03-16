哈通社3月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 哈通社为各位读者总结3月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月16日，星期四

3月16日是公历一年中的第75天（闰年第76天），离全年的结束还有290天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦共和国卫队成立日 1992年3月15日，根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦共和国卫队在阿拉木图州卡斯克列恩县成立。其主要目的为保护国家总统、最高管理机构、议员、政府领导行动安全。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1944年 哈萨克斯坦阔克舍套州成立，首府为阔克舍套市。1999年并入阿克莫拉州。

1944年 塔勒德库尔干州成立，首府为塔勒德库尔干市。1997年并入阿拉木图州。

1998年 阿勒腾萨林教育问题科研所正式改名为阿勒腾萨林哈萨克教育学院。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统荣获阿联酋最高国家奖«扎耶德奖章»。

2012年 纽约大学古代世界研究所举行题为«游牧民族和他们的关系：哈萨克斯坦的古代艺术与文化»展览。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察期间访问«KAMAZ工程»公司基地。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对巴弗洛达尔州进行工作视察期间访问«UPNK-PV»化工厂。

2017年 斯洛伐克外交和欧洲事务部部长莱恰克被授予哈萨克斯坦独立25周年荣誉勋章。

2018年 叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议在阿斯塔纳举行。

2021年 中亚国家农业部长第三届会议以视频方式举行。