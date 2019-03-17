3月17日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 -- 哈通社为各位读者总结3月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月17日，星期日

3月17日是阳历一年中的第76天，离全年的结束还有289（闰年则还有290）。

世界各国/地区节日

世界海事日是国际海事组织设立的纪念日，具体日期由各国政府自行确立，国际海事组织推荐设立于每年9月最后一周的某一天。"世界海事日"最早出现在1978年，由于当年3月17日正值《国际海事组织公约》生效二十周年，1977年11月的国际海事组织第十届大会通过决议，决定今后每年3月17日为"世界海事日"，因此1978年3月17日成为第一个世界海事日。1979年11月，国际海事组织第十一届大会对此决议作出修改，决定具体日期由各国政府自行确立，考虑到9月的气候较适宜海事活动，因此国际海事组织建议设立于9月最后一周的某一天。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 哈萨克斯坦韩国人大会在阿拉木图举行。

1991年 阿特劳州《阿克贾伊克报》首刊发行。

1995年 根据总统令，哈萨克斯坦中央选举委员会正式成立。

2005年 根据哈萨克斯坦总统令，哈萨克斯坦国有航天公司正式成立。

2009年 彼得罗巴甫尔军事学校正式改名为哈萨克斯坦共和国内务部军事学院。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在塔什干同前乌兹别克斯坦总统伊斯兰·卡里莫夫举行会谈。

2012年 哈萨克斯坦-土耳其外交部在安卡拉举行磋商会议。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在对中国进行工作访问期间捐出丝绸之路和平奖奖金。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席在巴甫洛达尔市召开的全国劳动者论坛。该论坛吸引来自全国各地的近4000名劳动代表参加。

2018年 哈萨克斯坦加入经合组织钢铁委员会。

【编译：冰山】