哈通社3月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 -- 哈通社为各位读者总结3月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月17日，星期五

3月17日是公历一年中的第76天（闰年第77天），离全年的结束还有289天。

世界各国/地区节日：

圣帕特里克节 圣帕特里克节，或称为圣巴德利爵纪念日，是纪念爱尔兰的主保圣人，圣帕特里克主教（约385-461年）的节日，在每年3月17日举行。这一节日5世纪末期起源于爱尔兰，这一天后来成为爱尔兰人的国庆节，同时也是北爱尔兰的银行休假日与爱尔兰共和国、蒙特塞拉特和加拿大纽芬兰与拉布拉多省的法定节假日。在加拿大其他地区、英国、澳大利亚、美国和新西兰，圣帕特里克节虽然广为庆祝，但不是法定的节假日。

泰国泰拳拜师节 每年3月17日为泰国泰拳拜师节，该节日每年吸引来自世界各地的泰拳爱好者参加。节日期间举行泰拳比赛、拜师表演、泰拳教学等活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 哈萨克斯坦韩国人大会在阿拉木图举行。

1991年 阿特劳州《阿克贾伊克报》首刊发行。

1995年 根据总统令，哈萨克斯坦中央选举委员会正式成立。

2005年 根据哈萨克斯坦总统令，哈萨克斯坦国有航天公司正式成立。

2009年 彼得罗巴甫尔军事学校正式改名为哈萨克斯坦共和国内务部军事学院。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在塔什干同前乌兹别克斯坦总统伊斯兰·卡里莫夫举行会谈。

2012年 哈萨克斯坦-土耳其外交部在安卡拉举行磋商会议。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在对中国进行工作访问期间捐出丝绸之路和平奖奖金。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席在巴甫洛达尔市召开的全国劳动者论坛。该论坛吸引来自全国各地的近4000名劳动代表参加。