哈通社3月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 -- 哈通社为各位读者总结3月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月18日,星期六

3月18日是公历一年中的第77天（闰年第78天），离全年的结束还有288天。

世界各国/地区节日

巴黎公社纪念日 巴黎公社是一个在1871年3月18日（正式成立的日期为同年的3月28日）到5月28日的2个月中，短暂地统治巴黎的政府。巴黎公社是法国无产阶级建立的工人革命政府，也是人类历史上第一个无产阶级政权。

阿鲁巴国家象征日 阿鲁巴是一个位于加勒比海地区的岛屿，位于南美洲国家委内瑞拉北方的委内瑞拉湾外海，仅距离巴拉瓜纳半岛约25公里。每年3月18日是阿鲁巴国家象征日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦打击有组织犯罪和腐败问题总署正式成立。

1997年 根据政府决议，彼得罗巴甫尔高等军事学校成立。

2006年 就读捷克共和国的哈萨克斯坦留学生在布拉格市举行«巴伊铁列克»俱乐部开幕仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席«阔克萨莱»水坝竣工仪式。

2013年 «哈萨克斯坦律师协会»阿斯塔纳分部正式设立。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席隶属总统事务管理局的临床康复中心开幕仪式。

2016年«联合摔跤世界»国际协会授予纳扎尔巴耶夫总统纪念奖章。