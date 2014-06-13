哈通社阿斯塔纳6月13日电，阿斯塔纳时间6月13日凌晨2点，2014年巴西世界杯揭幕战在圣保罗的科林蒂安竞技场展开，东道主巴西迎接克罗地亚的挑战，结果，巴西队3-1逆转取胜，马塞洛乌龙送礼，内马尔远射加点球梅开二度。伤停补时阶段，奥斯卡禁区外右脚捅射破门，巴西3-1。

第11分钟，本次大赛的首个进球出现，克罗地亚左边路发动反击，奥利奇高速突进后低平球传中，耶拉维奇前点包抄蹭到皮球，后点补防的马塞洛伸脚将球蹭进自家大门，0：1。这也是巴西世界杯决赛圈首次乌龙送礼，皇马边卫不幸成为那个倒霉蛋。

第29分钟，巴西队扳平比分，建功的是内马尔，桑巴军团头号球星发威，奥斯卡中圈附近断球发动反击，内马尔得球突进，弧顶前沿晃开射门角度，左脚低射，皮球擦着右侧立柱滚入网窝，1：1。这是内马尔第50场国家队比赛的第32个进球，升至国家队历史射手榜并列第9位，他也成为巴西队队史最年轻的50场球员。这是巴西队10号12年来首次在世界杯赛场进球。

下半场前15分钟进行得较为平淡，双方的进攻效果不佳。双方先后换人，布罗佐维奇换下科瓦契奇，埃尔纳内斯出战替换保利尼奥，贝尔纳德出场换下浩克。第69分钟，奥斯卡边路斜传，洛夫伦伸手拉拽弗雷德，后者顺势倒地，洛夫伦吃到黄牌，同时送给巴西队点球机会，内马尔右脚重炮轰门，虽然对方门将扑到皮球，但无法阻挡它蹿入网窝，2：1。内马尔的国家队第33球，追平小罗及雅伊尔津霍，升至国家队射手榜第7位。

第88分钟，古斯塔沃犯规染黄，拉米雷斯出场换下内马尔。第89分钟，斯尔纳右路斜传，洛夫伦甩头攻门顶偏。第91分钟，巴西锦上添花，破门的是奥斯卡，巴西快攻奏效，奥斯卡带球长驱直入，弧顶前沿右脚脚尖捅射建功，3：1。全场比赛战罢，凭借内马尔的梅开二度及奥斯卡的进球，巴西3-1逆转克罗地亚，取得开门红。