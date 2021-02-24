台湾自3月1日起开放非台籍人士入境及转机

哈通社/台北/2月24日 —— 据路透社报道，台湾中央流行疫情指挥中心周三表示，考量国际新冠疫情趋势和本地防疫量能及商务经贸交流等需求，自3月1日起，恢复非台湾籍人士入境条件及桃园机场转机。

指挥中心指挥官陈时中说，“可以看到世界的疫情本周是在减缓中，对台湾威胁相对就降低。”

指挥中心并公布周三新增4例境外移入新冠肺炎的确诊案例，分别自美国移入三例，及马来西亚移入一例；累计台湾共有946例确诊，分别为830例境外移入，77例本土病例，确诊个案中9人死亡、仍有38人住院隔离中。

指挥中心表示，非台湾籍人士搭机入境或需经机场转机者，均应出示“表定航班时间(Flight schedule time)前三日内COVID-19核酸检验阴性报告”后搭机来台。至于入境台湾旅客应事前安排检疫居所(防疫旅宿或一人一户居家检疫)，且须于“入境检疫系统”完成线上健康申报并切结符合相关规定。入境检疫措施将视疫情及执行状况，适时滚动调整。

同时，恢复交通部所提桃园机场开放转机方案，旅客须搭乘同一航空集团的营运航班，且限制转机停留时间在八小时以内。