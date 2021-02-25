哈萨克斯坦游客从3月1日起可入境格鲁吉亚

哈通社/第比利斯/2月25日--格鲁吉亚总理伊拉克里·加里巴什维利24日表示，格鲁吉亚将为六个国家开放空中边界。从3月1日起，在持有冠状病毒PCR阴性检测报告的情况下，游客可从哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯乘飞机入境格鲁吉亚。

格鲁吉亚总理说：“在协调理事会的会议上，我们讨论了流行病学情况，并做出了进一步简化游客入境规则的决定，特别是从3月1日开始，在持有冠状病毒PCR阴性检测报告的情况下，来自亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯的公民可乘飞机入境格鲁吉亚。现阶段，陆地边界将维持原有规定。”

根据目前的规定，已接种冠状病毒疫苗的来自任意国家的外国公民，在出示完成两个阶段的疫苗接种证明文件的情况下，可以通过陆路边境入境格鲁吉亚。

根据早前报道，格鲁吉亚自2月1日起恢复了常规航班。此外，针对36个国家的公民和格鲁吉亚本国公民，简化了入境格鲁吉亚的规则。来自美国、欧盟国家、瑞士、挪威、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、巴林和卡塔尔的公民无需接种COVID-19疫苗就可入境格鲁吉亚，但是需要出示冠状病毒PCR检测阴性证明，并需要在格鲁吉亚停留的第三天进行PCR检测。在这种情况下，他们将避免隔离。自2月3日起，土耳其也被列入简化入境规则的国家/地区名单中。

根据格鲁吉亚国家旅游局的数据显示，由于受冠状病毒大流行影响，2020年，入境格鲁吉亚的国际游客数量仅为150万人次，比2019年减少了80.4％。

【编译：阿拉依】



