3月份有1万余俄国公民申请哈国个人识别码

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 在2022年3月份，申请哈萨克斯坦个人识别码（ЖСН жеке сәйкестендіру нөмірі ）的俄罗斯公民数量达到了1万余，是去年同期的14倍。

根据哈萨克斯坦内务部提供的信息，2021年全年，共有14 717名俄罗斯联邦公民申请并获得了哈萨克斯坦共和国个人身份识别码（ЖСН）。

内务部消息称，2022年3月份，在哈登记居留的俄罗斯公民数量出现了增长，在一个月内就有10 955名俄罗斯公民申请并获得了个人身份识别码（ЖСН）。而在2021年3月份，这一数字仅有783人。

也就是说，这一数据同比增长了14倍。

内务部同时指出，报告期内进入哈国的乌克兰公民数量并未出现显著增加。2021年共有1 087名乌克兰公民在哈申请并获得个人身份识别码（ЖСН）。而在今年的前三个月中，申请个人身份识别码（ЖСН）的乌克兰公民数量分别为：1月-42人，2月-80人，3月-198人。

哈萨克斯坦的个人身份识别码（ЖСН）为一组12位数字代码组合，是为个人在接受各类公共服务、从事生产经营活动以及缴纳税款等所必须的、具有唯一性的重要身份凭证代码。

对于外国公民而言，若要在哈萨克斯坦境内开设银行账号、从事各类工作并获得报酬、缴纳相应税款、购买交通工具或不动产等，都必须在拥有个人身份识别码（ЖСН）时才能实现。

【编译：木合塔尔·木拉提】