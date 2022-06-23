哈国今年将落实价值3.2万亿坚戈的306个投资项目

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 今年哈萨克斯坦将落实306个投资项目，其中40个项目有外资参与。

在23日举行的政府例行工作会议上，外交部副部长阿勒玛斯·阿伊达洛夫表示，已经针对当前正在实施当中的投资项目设立了一个统一的«池»。该«池»将没季度进行一次更新，并在各地区和政府各部网站上予以公布。

目前，该«池»总规模为价值24.4万亿坚戈的765个项目，将可创造11.2万个新工作岗位。

预计今年将有总价值3.2万亿坚戈的306个项目得到落实，投入使用。其中有外国投资参与的项目共40个。

这些项目包括了由阿拉伯投资商参与的在努尔苏丹市的多功能综合体建设项目、卡拉干达州与鞑靼斯坦投资商合作建设的轮胎厂项目、阿克托别州装机容量48兆瓦的风力发电站ENY General Electric二期工程，以及可再生能源领域的在东哈州、阿拉木图州、突厥斯坦州、阿克托别州的五个项目。

根据哈萨克斯坦国家经济部第一副部长提穆尔·扎克斯勒科夫的介绍，哈萨克斯坦计划在2026年将外来投资的规模增至255亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】