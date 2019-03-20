3月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 哈通社为各位读者总结3月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月20日，星期三

3月20日是阳历一年中的第79天，离全年的结束还有286（闰年则还有287）。

世界各国/地区节日

国际快乐日 3月20日是"国际快乐日"（Happiness Day）。联合国在2012年肯定一个国家社会的进步不该只用经济增长来衡量，同时也该将人民的生活有多幸福满足纳入考量。联合国大会在同年通过决议从2013年起将每年3月20日定为"国际快乐日"，每年的"快乐日"都有不同主题：往年的主题包括"人际关系"与"找回幸福"。今年的主题是"10步通往幸福"。

国际法语日 3月20日是国际法语日。1970年，21个法语国家签署了成立文化技术合作局宪章，标志着法语国家国际组织的正式成立。在该组织发布的《2004年至2005年全球讲法语情况报告》中，全球讲法语人数为1.75亿。

突尼斯独立日 1956年3月20日，法国承认突尼斯独立。1957年7月25日突制宪会议通过决议，废黜国王，宣布成立突尼斯共和国。哈萨克斯坦共和国与突尼斯共和国于1992年11月23日正式建立外交关系。

世界麻雀日 麻雀是最常见的鸟类，也是人类的好伙伴。然而世界各地的麻雀数量都在减少当中。麻雀减少的原因非常多，其中包含了栖地破坏、农药的使用、食物减少、电磁波以及人类的猎捕。为了保育日渐稀少的麻雀，2011年3月20日由印度的环保团体自然永续协会(natural forever society)所发起，希望透过这个平台唤起世界各地关注麻雀和一般常见鸟类的命运，也连结更多的个人、团体共同来关心环境。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1961年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会主席团决议，阿克莫拉市正式更名为切利诺格勒。1998年5月6日，根据总统令，再次改名为阿斯塔纳市。

1992年 哈萨克斯坦首张邮票《黄金战士》正式发行，"黄金战士"是哈萨克斯坦独立的象征。

1994年 波兰驻哈萨克斯坦大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

2009年 哈萨克斯坦国家邮政公司发行《纳乌鲁兹》系列纪念邮票。

2012年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆举行哈-土建交20周年庆祝活动。

2012年 "绿色桥梁"活动在德国柏林举行，该活动旨在支持哈萨克斯坦所提出的倡议。

2015年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科参观位于阿斯塔纳市的纳扎尔巴耶夫中心。

2015年 哈萨克斯坦共和国与汤加王国正式建立外交关系。

2016年 马吉利斯（议会下院）举行非例行选举。