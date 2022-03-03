英国研究机构：俄乌冲突可能导致全球通胀升3% 俄通胀飙至20%以上

哈通社/努尔苏丹/3月3日-- 据中新网报道，英国国家经济社会研究院当地时间2日发布的报告预测，俄罗斯与乌克兰冲突将导致全球经济到2023年萎缩一个百分点，减少约1万亿美元。2022年全球通胀上升3%，俄罗斯通胀飙至20%以上。

该研究机构在报告《俄乌冲突的经济成本》中分析，俄乌冲突给已受疫情冲击的世界经济带来进一步的压力。由于冲突双方是欧洲能源和粮食等大宗商品的主要来源地，因此欧洲是受影响最严重的地区。

该研究机构指出，供应问题将减缓经济增长并推高价格。随着经济衰退风险的增加，西方通胀率将进一步上升。

俄罗斯和乌克兰的小麦出口量约占全球四分之一，玉米和其他粗粮出口也占全球近五分之一。该机构预计，制裁和中断供应将导致粮食价格上涨。考虑到对俄乌地区食品供应的依赖，欧洲是受影响最大的地区。

俄罗斯和乌克兰也是包括钛、钯等商品的重要供应国，该机构预计，包括汽车、智能手机和飞机制造等«供应链问题»将加剧。

俄罗斯是世界上最大的石油生产国和能源出口国之一。报告指出，对俄制裁带来的经济打击将部分被天然气和石油出口价格上涨所抵消。如果对俄制裁进一步升级，切断俄罗斯的天然气和石油运输，对俄罗斯的打击将是«十分严重的»。但由于欧盟40%的天然气来自俄罗斯，对俄制裁升级也会增加欧盟伴随通胀大幅上升而出现经济衰退的可能性。

报告预计，冲突将导致今年俄罗斯GDP萎缩1.5%，到2023年底将超过2.5%。导致英国2022年GDP增速下降0.8%至4.0%，通胀达7%。(完)