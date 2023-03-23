哈通社3月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月23日--哈通社为各位读者总结3月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月23日，星期四

3月23日是公历一年中的第82天（闰年第83天），离全年的结束还有283天。

世界各国/地区节日

世界气象日 世界气象日是1960年6月，世界气象组织为了纪念其成立和《世界气象组织公约》生效日（1950年3月23日）而设立的主题日。从1961年开始，每年世界气象日围绕一个主题，在全球进行庆祝活动，向各会员国政府和公众进行气象宣传教育。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 阿拉木图市政府官网www.almaty.kz正式上线。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于国家支持创新项目的法律》。

2009年 克孜勒奥尔达州首个女子足球队«哲格尔»成立。

2017年 纳扎尔巴耶夫会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。

2017年 上海合作组织秘书处在北京举行的友好记者日活动框架下，哈通社副社长托伊波勒丁与上合组织副秘书长王凯文签署合作协议。

2018年 联合国秘书长向所有庆祝纳吾热兹节的人们致以节日的问候。