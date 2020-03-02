海关防疫站点对3.24万入境人员进行了检疫

哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 据卫生部商品和服务质量吉安督管理委员会消息，截至目前，我国防疫人员在各国际机场和火车站设立的检疫站点，总计对32456名来自与中国相邻的国家的人员进行了防疫检测。

委员会表示，为确保新型冠状病毒感染的肺炎疫情不进入哈萨克斯坦境内，针对从中国及与中国相邻国家入境哈萨克斯坦的旅客的卫生检疫防控工作仍在持续当中。自1月6日至今，已有32456人入境。

在这些入境人员中，目前仍有27人在接受隔离观察。

3月1日有165人因发热和急性呼吸道感染症状接受诊治，这些人目前均在居家观察。

2月23人，包括4名在钻石公主号上的乘客在内，共有20名哈萨克斯坦公民乘坐客机从如本首都东京飞抵努尔苏丹。所有乘客均在抵达后被送至隔离设施接受医护人员的隔离观察。目前所有人状况良好。

所有被收治入院接受观察之旅客的血液样本都被送至阿拉木图国立高危传染病研究中心进行检测。该中心目前已经研发出了针对新型冠状病毒的PCR快速诊断技术。

全国范围内医疗用品储备充足，传染病医院均已准备好了发热门诊和隔离病房，专门的医护人员团队也已安排完毕。

卫生部对所有工作将保持全天候监督。

为预防和感染病毒的传播以及确保哈萨克斯坦共和国居民的卫生防疫安全，卫生部建议公众采取一下预防措施：

-经常性的使用肥皂仔细清洁双手和面部；

-用酒精消毒剂消毒双手；

-远离人群可能聚集的区域；

-与病患保持距离；

-如果出现受凉症状（发热、鼻塞、咳嗽、咽喉肿痛）时，请及时就医。

政府官方网站和社交媒体帐号将会及时更新最新信息，公众也可以拨打1406热线电话获取资讯。

【编译：木合塔尔·木拉提】