近3年首都固定资本投资增长近25%

哈通社/努尔苏丹/12月27日--据努尔苏丹市企业发展和投资管理部门消息，2016-2018年期间，首都固定资本投资增长24.3%。

消息称，如今投资结构呈现积极变化。私人投资占比逐年上升，预算内投资额则在减少。2016年，投资结构中的预算内投资达42%、2018年该数据减少至17.6%。通过发展中小企，私人投资份额达85.2%。

“阿斯塔纳-新城”经济特区成为了吸引投资的主要途径。

“阿斯塔纳-新城”经济特区1号工业园启动73个项目，其中50个项目已投入使用，其余23个将在未来3内年投入使用。

总面积为433.1公顷的2号工业园的建设申请已得到批准。

此外，相关部门计划将“阿斯塔纳-新城”经济特区面积扩大到8000公顷。在此框架下，将建造400个社会设施，新建1500万平方米的住宅楼。经济特区面积的扩大将新增16万个工作岗位。

与此同时，«阿布扎比广场»综合建筑的两个主体，14层高的希尔顿酒店和“阿布扎比购物中心”已完工，并交付使用。其余部分预计将于2020年的6月完工。

总体而言，总金额为2.8万亿美元的200个项目在努尔苏丹启动，其中总金额约25.45亿美元的35个项目于2019年投入使用。

【编译：阿依波塔】