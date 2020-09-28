东京奥运圣火传递明年3月25日在福岛县启动

哈通社/东京/9月28日 —— 据共同社报道，东京奥运会和残奥会组织委员会28日公布了各都道府县的圣火传递日程。

据报道，除了配合因新冠疫情扩大延期至明年夏季的大会日程而把日期均提前1天以外，维持了原来的计划。奥运会的圣火传递将于明年3月25日在福岛县的足球设施J-Village（楢叶町、广野町）启动，用121天巡回全国47个都道府县的859个市区町村。

已敲定的约1万名火炬手可优先参加传递。奥组委表示，各个地方政府的传递路线和每日在终点举行的庆祝仪式也维持原计划，但今后将根据各地的实际情况等予以调整。圣火将在7月23日开幕式上，点燃东京国立竞技场的火炬台。

残奥会方面，8月12日到16日将在没有比赛场馆的43个道府县举行圣火采集活动。17日开始在有赛场的静冈、千叶、埼玉采集和传递。各地的圣火20日在东京合为一体，到24日的开幕式前在都内传递。火炬手将从已报名者中选拔。

奥组委为削减大会延期产生的成本，也曾摸索缩短圣火传递日程，但因各地方政府强烈表示为难而作罢，将仅削减车队和工作人员数量、调整终点庆祝仪式等的装饰。具体的新冠对策将在今后汇总。

奥运圣火在古代奥运举办地希腊的奥林匹亚遗址采集并运抵了日本，但今年3月24日决定大会延期，原计划26日启动的圣火传递也中止。圣火一直在日本保管。