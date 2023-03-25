哈通社3月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月25日 -- 哈通社为各位读者总结3月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月25日，星期六

3月25日是公历一年中的第84天（闰年第85天），离全年的结束还有281天。

世界各国/地区节日

奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日 2007年12月17日，联合国大会决定从2008年开始，将每年3月25日定为«缅怀奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日»，纪念废除跨大西洋贩卖奴隶二百周年。

希腊独立日 希腊位于欧洲东南部，雅典为希腊首都及最大城市。3月25日为希腊独立日，每年都会在市中心宪法广场举行阅兵式。哈萨克斯坦与雅典于1992年10月1日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2011年 埃基巴斯图兹市举行第7届国际«巴甫洛达尔诚邀朋友» 歌剧和芭蕾舞艺术节。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对韩国进行了正式访问，并出席首尔核安全峰会。

2013年 «ALMALY.KZ»国际儿童艺术节在阿拉木图市举行。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统同前美国总统奥巴马就核不扩散与核安全合作发表联合声明。

2015年 联合国教科文组织70周年和联合国教科文组织哈萨克斯坦俱乐部10周年框架下，在阿拉木图举行主题为«联合国教科文组织之路：和平、艺术、青年»座谈会。

2017年 哈萨克斯坦代表参加马来西亚2017年兰卡威国际海事航空展（LIMA-2017）。

2018年 哈萨克斯坦青年队在乌里扬诺夫斯克（俄罗斯）举行的冰球世锦赛中获奖。

2021年 哈萨克斯坦卡拉干达市纳扎尔巴耶夫精英学校学生拉赫穆·拜穆尔津在第33届国际亚太数学奥林匹克竞赛和第20届国际丝绸之路数学竞赛中获奖。