世界杯：荷兰3-2澳洲

哈通社阿斯塔纳6月19日电，阿斯塔纳时间6月18日22:00(巴西当地时间18日13:00)，2014世界杯B组次轮一场比赛在贝拉里奥球场展开角逐，荷兰3比2取胜澳大利亚，罗本先拔头筹，中超后卫麦克格文助攻卡希尔世界波扳平，耶迪纳克射入点球，范佩西扳平比分，替补出场的德帕伊进球反超。由于智利在稍后的比赛中取胜西班牙，荷兰两战全胜同智利携手出线，小组末轮将为头名而战。澳大利亚同西班牙双双提前出局。

荷兰第20分钟取得领先，布林德头球摆渡，罗本速度强突禁区左肋10码处射入远角。

澳大利亚70秒后扳平比分，效力于山东鲁能的麦克格文右路斜传，卡希尔禁区左肋12码处第一时间左脚凌空抽射，皮球击中横梁下沿入网。

澳大利亚第54分钟反超比分，刚刚替补出场的博扎尼奇禁区左侧传中令致扬马特手球犯规，耶迪纳克主罚点球命中，2-1。

荷兰第58分钟扳平比分，德帕伊直传，戴维森拖后令致澳大利亚后防线造越位失败，范佩西禁区左肋10码处劲射上角入网，2-2。

荷兰第68分钟反超比分，德古兹曼传球，德帕伊30码处外脚背抽射被瑞安勉强扑挡后入右下角，3-2。