哈国经巴库港运输的物资量一年内增加了3.2倍

哈通社/巴库/8月24日 – 哈萨克斯坦经济分析师阿纳尔·阿基佐夫认为，哈萨克斯坦与阿塞拜疆领导人将会积极推动两国之间的战略伙伴关系，不断加深双方的各领域合作。

阿纳尔·阿基佐夫在接受哈通社记者采访时表示：

- 阿塞拜疆和哈萨克斯坦之间的相互关系正在不断发展当中，双边贸易额正在增长。实际上，两国之间的贸易潜力仍有待发掘。能源、交通、农业、商业等领域中，双方仍有巨大的潜力未能得到释放。

根据这位分析师的说法，当前的地缘政治和经济态势，正在促使两国走向更加紧密的合作。

阿纳尔·阿基佐夫认为，交通物流合作将是两国最为关注的焦点领域。

阿纳尔·阿基佐夫表示：

- 我们已经看到哈萨克斯坦对有效利用被称之为中间走廊（Middle Corridor）的跨里海国际运输走廊所表现出的积极性。2022年前7个月中，哈萨克斯坦通过巴库国际港向外输送了超过100万吨的货物，是去年同期的3.2倍。阿塞拜疆拥有哈萨克斯坦转运各类物资所需的基础设施。

阿基佐夫还指出，哈萨克斯坦总统正在大力加强哈国在里海的海运船队实力，并表示阿塞拜疆的造船厂能够生产出哈萨克斯坦所需的船只，而哈萨克斯坦的火车制造企业同样能够满足阿塞拜疆在这方面的订单需求，双方可在这一层面上实现相互补充。

经济学家表示，在经济贸易互动、联合开发工业项目和农业合作方面，哈萨克斯坦与阿塞拜疆同样拥有巨大的合作潜力。

通过农工综合体领域的合作，双方将能够大大的提升各自对粮食安全保障方面的需求，两国极有可能将讨论小麦和其他类型农产品生产领域的合作项目，并有可能向第三国提供相关产品。

阿基佐夫强调，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间最重要的一个合作方向便是能源领域的合作。

阿基佐夫说：

- 当前哈萨克斯坦众所周知的面领着能源出口方面的困难。考虑到其打算增加石油的产量，哈萨克斯坦正在积极地寻求新的出口路线。阿塞拜疆正是一个合适的选择。而且，阿塞拜疆方面此前也已经就此向哈萨克斯坦提出过建议。当然，需要解决一些技术方面的问题，通过政府间的合作，这些问题可以得到妥善的解决。双方在石油设备生产、加工和服务方面，有着充分的合作能力。

阿纳尔·阿基佐夫认为，通过对合作项目的良好落实，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的关系将能够提升到一个新的高度。

这位分析人士相信，在充分的合作前提下，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的双边贸易额将完全能够提升到10亿美元以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】