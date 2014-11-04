街头搭讪出男生版 纽约猛男走3小时获30多人搭讪

哈通社阿斯塔纳电，据台湾"联合新闻网"3日报道，日前有人拍摄了一名美国女子在纽约街头走了10小时被100多人搭讪的视频，这回网友拍摄了男生版，运用同样的场景与地点，只是将视频主角从辣妹换成肌肉猛男。

视频中可以看到，这名男子身穿白色紧身上衣，露出结实的好身材，不发一语的从车站里开始静走，沿途有不少的女性同胞露出赞赏的表情，甚至还有人直接说："Oh! My God!"、"Damn！"，企图想吸引猛男注意，不过猛男都无动于衷。

甚至也有比较主动的女生，直接向前要电话，爆笑的是猛男不仅吸引女性同胞，也吸引了几名男性同胞的注意。

猛男的魅力无限大，有一对情侣走在街上，女友还痴痴地望着猛男，结果头被其男友转回正面，相当有趣。视频最后结尾表示，这名猛男静走3小时，有超过30个人搭讪，视频上传不到3天的时间，就超过200万人点击观看，可见大家总是对美好的事物特别好奇。

该视频也引发了网友的热烈讨论，许多网友都表示，外国人本来就比较开放，他们不吝啬称赞美好的事物，所以不用太大惊小怪。也有网友表示，视频的亮点其实是后面那对情侣，男生把女生的头转成正面实在太有意思了。