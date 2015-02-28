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    10:58, 28 二月 2015 | GMT +6

    我国从3月3日起将启用新版驾驶证

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    哈通社阿斯塔纳2月28日电，按照《道路交通法》相关规定，我国从3月3日起将陆续推广使用新版机动车驾驶证。新版驾驶执照，类别为(А, B, C, D, ВЕ, СЕ, DE)七种，及新增子类别(A1, B1, C1, D1, C1E и D1E)六种。旧版驾照仍可继续使用。（编译：苏航）

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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