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10:58, 28 二月 2015 | GMT +6
我国从3月3日起将启用新版驾驶证
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哈通社阿斯塔纳2月28日电，按照《道路交通法》相关规定，我国从3月3日起将陆续推广使用新版机动车驾驶证。新版驾驶执照，类别为(А, B, C, D, ВЕ, СЕ, DE)七种，及新增子类别(A1, B1, C1, D1, C1E и D1E)六种。旧版驾照仍可继续使用。（编译：苏航）
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