3月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 哈通社为各位读者总结3月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月3日，星期日

3月3日是阳历一年中的第62天，离全年的结束还有303（闰年则还有304）。

世界各国/地区节日

世界野生动植物日 2013年12月20日，联合国大会第68届会议通过决议，宣布3月3日为世界野生动植物日，以赞美作为地球自然系统一个不可替代部分的世界野生 动植物，并提高对世界野生动植物的认识。1973年的3月3日《濒危野生动植物种国际贸易公约》正式通过。该公约在确保野生动植物种的生存免受国际贸易威胁方面发挥了重要作用。

国际爱耳日 每年3月3日为"国际爱耳日"。2013年3月，世界卫生组织将"中国爱耳日"确定为"国际爱耳日"。国际爱耳日具体日期的确定，是因为数字3与耳朵的形状类似，因此3.3象征了两只耳朵。

国际儿童广播电视日 每年三月的第一个星期日举办的"国际儿童广播电视日"（ICDB），是全球广播电视媒体"为儿童广播"的日子。当天，广电媒体在这一天专门播出大量为儿童制作或与儿童相关的高水平节目。更重要的是，儿童们被允许参与制作过程，讲述他们的希望与梦想，并与同伴们分享相关信息。每年，来自上百个国家的几千家广播电视媒体将参加这天的活动，以与儿童一样独特的各种方式进行庆祝。

国际作家日 每年3月2日为国际作家日，由国际笔会发起。国际笔会（pen international，international pen）是一个世界性的非政治、非政府作家组织。国际笔会是凯瑟琳·艾米·道森·斯科特夫人于1921年在伦敦创立的。笔会（PEN）的名字取自"诗人"（poets）、"剧作家"（playwrights）、"编辑"（editor）、"散文家"（essayists）、"小说家"（novelists）的首字母缩写。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦）成立"拯救咸海国际基金会"。

1995年 中亚国家元首在土库曼斯坦达沙古兹市举行会晤讨论咸海问题。

2010年 芬兰驻哈大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦驻日本大使阿赫勒别克·阿玛勒丁诺夫在东京同日本外相冈田克也举行会谈，并签署关于和平利用原子能领域的合作协议。

2014年 索契冬奥会铜牌得主丹尼斯·谭获得"年度运动员"称号。

2015年 哈萨克斯坦与比荷卢经济联盟签署外交工作人员豁免签证要求的协议。

2017年 歌手迪玛希·库达伊别尔艮荣获首任总统-民族领袖基金奖金。

【编译：冰山】