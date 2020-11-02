土耳其地震：3岁女孩3天后从废墟中获救

哈通社/努尔苏丹/11月2日 —— 据外媒报道，土耳其震发生65小时之后，在伊兹密尔一名3岁女孩被从废墟中救出。周一凌晨，另一名14岁幸存女孩也从废墟中获救，经现场急救后被送往医院。

土耳其灾难和应急管理机构（ Afad）在推特上写道：“在地震发生65小时后，我们在伊兹密尔的废墟中救出了安然无恙的三岁女孩埃莉夫（Elif）。我们会一直战斗在这里，直到救出最后一个人。”电视播出了女孩获救的现场情况。救援人员将孩子抱进了一个救护帐篷里。三岁孩子的奶奶对记者说：“我很高兴。愿上帝保佑他们（救援人员）。我和埃利夫团聚了，很快她就会和她的母亲和兄弟姐妹团聚。我的祈祷得到了回应。”

被救3岁女孩的母亲和她的三个兄弟姐妹在地震发生23小时后，于周六（10月31日）从一栋8层楼的废墟中被救出。据土耳其卫生部长科卡（Fahrettin Koca）说，一名7岁男孩在医院抢救无效死亡，其他伤者正在接受治疗。

据阿纳多卢通讯社的报道，自周五发生地震后，土耳其灾难和应急管理机构至今已经从废墟中救出105人。沿海城市伊兹密尔的救援工作目前还在继续。

据官方公布的消息，到目前为止，在土耳其伊兹密尔地区的废墟中已经找到有81名遇难者。希腊萨摩斯岛也有两人死亡。