哈通社3月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 哈通社为各位读者总结3月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月3日，星期五

3月3日是阳历一年中的第62天（闰年第63天），离全年的结束还有303天。

世界各国/地区节日：

国际作家日 每年3月2日为国际作家日，由国际笔会发起。国际笔会（pen international，international pen）是一个世界性的非政治、非政府作家组织。国际笔会是凯瑟琳·艾米·道森·斯科特夫人于1921年在伦敦创立的。笔会（PEN）的名字取自«诗人»（poets）、«剧作家»（playwrights）、«编辑»（editor）、«散文家»（essayists）、«小说家»（novelists）的首字母缩写。

保加利亚解放日 每年3月2日是保加利亚解放日，改日旨在纪念圣斯特凡诺条约条约的签署，该条约结束了奥斯曼帝国对保加利亚近500年的统治。哈萨克斯坦与保加利亚于1992年5月5日建立外交关系。

苏丹民族团结日 苏丹共和国，简称苏丹，位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。首都为喀土，官方语言为阿拉伯语。苏丹人民3月3日庆祝民族团结日。

吉尔吉斯斯坦国旗日 吉尔吉斯斯坦国旗启用于1992年3月3日。吉尔吉斯斯坦国旗是一面红地旗帜（红色代表和平、开放），中为一四十道光芒的太阳，代表柯尔克孜族四十个部落。光芒在正面朝逆时针方向，反面朝顺时针方向，太阳中间为每组三条、互相交叉的两组线条，来自当地传统民居毡房（tjundjuk）的房顶。

日本女孩节 每年的3月3日是日本的女孩节，这一天是女孩子最高兴的日子。这天，凡是有女孩子的家庭都会在客厅里设置一个阶梯状的偶人架，在上面摆放各种穿着日本女孩节和服的小偶人和橘花或樱花的盆景，以庆祝女孩健康成长。

世界野生动植物日 2013年12月20日，第６８届联合国大会决定３月３日为«世界野生动植物日»。

国际爱耳日 每年3月3日为国际爱耳日，呼吁大家要重视自己的听力健康，提高对听力的保护。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦）成立«拯救咸海国际基金会»。

1995年 中亚国家元首在土库曼斯坦达沙古兹市举行会晤讨论咸海问题。

2010年 芬兰驻哈大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦驻日本大使阿赫勒别克·阿玛勒丁诺夫在东京同日本外相冈田克也举行会谈，并签署关于和平利用原子能领域的合作协议。

2014年 索契冬奥会铜牌得主丹尼斯·谭获得«年度运动员»称号。

2015年 哈萨克斯坦与比荷卢经济联盟签署外交工作人员豁免签证要求的协议。

2017年 歌手迪玛希·库达伊别尔艮荣获首任总统-民族领袖基金奖金。

2019年 詹波塔•阿勒达别尔艮诺娃为哈萨克斯坦摘取2019大冬会首枚奖牌。