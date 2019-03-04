3月4日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 哈通社为各位读者总结3月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月4日，星期一

3月4日是阳历一年中的第63天，离全年的结束还有302（闰年则还有303）。

世界各国/地区节日

国际煎饼日 该日1950年起源于美国，后来流传至全世界庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 《关于哈萨克斯坦共和国国家边境的法案》正式生效。

1998年 塔拉兹市三所大学合并成立穆罕穆梅德•海达尔•杜拉提塔拉兹国家大学。

2005年 国家预算执行监督委员会同美国国际开发署账务委员会签署相互谅解备忘录。

2008年 卡塔尔第9代埃米尔哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼受纳扎尔巴耶夫总统邀请对哈萨克斯坦进行了正式访问。

2010年 韩国驻哈萨克斯坦大使馆举行韩国文化中心开幕仪式。

2013年 ATOM项目荣誉大使卡热普拜•库伊科夫率团出席在挪威奥斯陆举行的国际民间社会论坛。

2013年 阿拉木图市举行《女性与宗教》国际论坛。

2015年 哈萨克斯坦-欧盟合作委员会会议在比利时首都布鲁塞尔举行。

2016年 阿特劳市为著名诗人菲茹扎·奥恩哈尔森诺娃竖立纪念雕像。

2018年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆在安卡拉举行主题为"哈萨克斯坦在国际组织的作用"圆桌会议。

2018年 阿斯塔纳足球俱乐部战胜劲敌阿拉木图海拉特足球俱乐部，第三次棒起哈萨克斯坦超级杯。

【编译：冰山】