一季度哈萨克斯坦与芬兰之间的双边贸易额增加3.4倍

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫13日会见芬兰发展合作与对外贸易部部长维莱·斯金纳里。

芬兰驻哈萨克斯坦大使索伊利-米亚克里杨恩·布哈尼斯特和哈萨克斯坦驻芬兰大使詹娜·萨尔特巴耶娃出席了会谈。

苏勒坦诺夫表示，为进一步推动双边合作关系的发展，双方成立了政府间经贸合作委员会。

“2021年1-3月，两国双边贸易总额达1.112亿美元，较去年同期增加3.4倍。其中，哈萨克斯坦向芬兰的出口额达8640万美元，同比增长80.8%。”他说。

哈萨克斯坦贸易部长指出，双方合作关系有着巨大的发展潜力。为了进一步扩大双边贸易，哈萨克斯坦贸易部制定了包括石化、食品、冶金、汽车制造、建筑业和化工业的40多种出口商品清单。

苏勒坦诺夫就哈萨克斯坦有机产品生产商的优势进行了介绍。他表示，目前多家生产商正在通过欧盟相关部门的注册许可。

哈萨克斯坦贸易部长强调，芬兰在高科技技术领域处于领先，哈方愿意在该领域交流经验和建立合作。

“哈萨克斯坦境内共有10个经济特区。政府为投资商提供优惠政策，以及保障投资商的合法权益和保护。我邀请芬兰投资商积极利用霍尔果斯国际边境合作中心的潜力，并建议将其用作面向中国市场的零售商品出口平台。”苏勒坦诺夫说。

芬兰发展合作与对外贸易部长指出，他此次访问主要指在讨论进一步提高商业和贸易合作。

“考虑到芬兰的高科技技术潜力，我认为双方将有效推动双边合作关系的发展。此外，我们希望推进运输、数字化、教育和医疗卫生领域的合作发展。我们愿意成为商业伙伴，并将为进入欧盟市场向哈萨克斯坦提供支持。”他说。

根据会谈结果，双方就为双边商界合作的发展创造计划举行在线贸易会谈达成了共识。

【编译：小穆】