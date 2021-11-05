德国单日新增确诊近3.4万 为疫情暴发以来新高

哈通社/柏林/11月5日 —— 据中新社报道，德国疾控机构4日公布的新增确诊感染新冠病毒病例数为33949，创下该国新冠疫情暴发以来单日新高。针对当前激增的确诊病例数和死亡人数，为避免入冬后出现严重的第四波疫情，德国卫生部长施潘和德国医师协会当天达成一致，将为所有已完全接种疫苗达六个月的人士提供加强针。

德国疾控机构罗伯特科赫研究所当天公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为33949人、165人，截至当天累计确诊4672368人、死亡96192人。其中，该国官方用于监测疫情严重程度的«平均每十万人七日累计新增确诊病例数»当天升至154.5。需接受ICU重症监护治疗的患者新增106人，总数达2332人。截至当天，德国累计接种1.125亿剂次新冠疫苗，共有5560万人已完全接种，占该国总人口数的66.9%。

随着德国境内疫情近期剧烈反弹，人们对暴发第四波大规模疫情的担忧亦逐渐增加。德国电视一台4日公布的“德国趋势”民调显示，有57%的德国人支持对年满18岁的成年人普遍强制接种新冠疫苗。

德国联邦卫生部当天证实，卫生部长施潘已与该国医师协会达成一致，今后将为该国所有完全接种疫苗已满六个月的人士提供接种加强针的机会。在接种顺序方面，与接种第一针时类似，仍将由年长者、医护工作者和免疫能力低下者这三类人群优先接种。此外，已接种强生疫苗的人士在接种满4周后即可申请接种加强针。