哈通社3月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 哈通社为各位读者总结3月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月4日,星期六

3月4日是公历一年中的第63天（闰年第64天），离全年的结束还有302天。

世界各国/地区节日：

国际煎饼日 该日1950年起源于美国，后来流传至全世界庆祝。

白俄罗斯警察日 根据白俄罗斯卢卡申科1998年3月26日签署的第157号总统令，决定每年3月4日定为警察日。该日同时旨在纪念白俄罗斯警察部队成立日。

美国和加拿大工作人员日 每年3月初的首个周末庆祝的非正式节日。1995年由Recognition Professionals International专业人员协会理事会成员鲍勃·尼尔森发起。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 《关于哈萨克斯坦共和国国家边境的法案》正式生效。

1998年 塔拉兹市三所大学合并成立穆罕穆梅德•海达尔•杜拉提塔拉兹国家大学。

2005年 国家预算执行监督委员会同美国国际开发署账务委员会签署相互谅解备忘录。

2008年 卡塔尔第9代埃米尔哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼受纳扎尔巴耶夫总统邀请对哈萨克斯坦进行了正式访问。

2010年 韩国驻哈萨克斯坦大使馆举行韩国文化中心开幕仪式。

2013年 ATOM项目荣誉大使卡热普拜•库伊科夫率团出席在挪威奥斯陆举行的国际民间社会论坛。

2013年 阿拉木图市举行《女性与宗教》国际论坛。

2015年 哈萨克斯坦-欧盟合作委员会会议在比利时首都布鲁塞尔举行。

2016年 阿特劳市为著名诗人菲茹扎·奥恩哈尔森诺娃竖立纪念雕像。

2017年 哈萨克斯坦首批海运出口小麦运抵胡志明港口。

2018年 哈萨克斯坦自由式滑雪运动员迪米特里•雷克哈尔德获得自由式滑雪世界杯田泽湖站（日本）铜牌。

2019年 哈萨克斯坦-波兰商业论坛在华沙举行。

2019年 主题为«哈萨克斯坦大草原上黄金展»的大型历史文物展在俄罗斯首都莫斯科举行。

2020年 阿尔-法拉比诞辰1150周年之际，立陶宛民族协会中心开设阿尔-法拉比文化中心。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以视频连线方式出席经济合作组织第14届峰会。