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    21:46, 21 八月份 2023 | GMT +6

    今年上半年哈萨克斯坦和越南之间的贸易量增加3.5倍

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    哈通社/阿斯塔纳/8月21日 —— 据哈萨克斯坦国家经济部数据，2023年1~6月，哈萨克斯坦和越南之间的贸易量达6.109亿美元，较去年同期增加3.5倍或1.747亿美元。

    其中，哈萨克斯坦的出口量增加4.7倍，由2460万增至1.177亿美元；进口量增加3.3倍，由1.501亿美元增至4.942亿美元。

    -今年哈萨克斯坦对越南出口的主要商品是锌，交货额为8340万美元，占国内出口总额的71.5%。值得一提的是，去年同期，哈萨克斯坦没有向越南供应锌。 精铅是第二大出口产品，占全部出口量的27.7%，出口额为3230万美元，同比增长5.2倍。-经济部称。

    今年上半年，哈萨克斯坦的铁或未精炼钢、石棉、烟草、降落伞、矿石和锑精矿的出口已完全停止。

    报告期内，哈萨克斯坦从越南的智能手机进口额增长了 3.8 倍，从 6700 万美元增至 2.54 亿美元。 例如，智能手机占进口商品的51.4%。此外，彩色显示屏的进口量大幅增长，从5.9万美元增至7120万美元（1200倍），占进口总额的14.4%。

    从越南进口的其他主要商品：吸尘器——1720万美元（较1170万美元增长46.9%）、 耳机——1570万美元（较1160万美元增长35.7%）、 用于接收、转换、传输或恢复语音、图像的机器——1520万美元（较510万美元增长了3倍）。

    数据显示，药品、活性炭、缝纫机、铅电池进口量有所减少。此外，甘蔗、其他机械、骨料和工业或实验室设备，以及抹布（旧的或新的、由纺织材料制成的细线、绳索、绳索或钢丝）的供应已完全暂停。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 统计 经济 国家经济部 进出口 黄金储备
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