受疫情影响去年前三季度哈萨克斯坦旅客人数减少3.6倍

哈通社/努尔苏丹/2月18日--新冠肺炎大流行严重影响了旅游业，全球各个国家的游客人数急剧下降。 当然，大流行病引起的危机也影响到了哈萨克斯坦。

2020年第一季度，世界旅游指数同比下降28.6％。

第二季度，由于实行了全球范围内最严格的隔离措施，旅游业完全停止，全球游客流量减少了18.4倍（在此期间，哈萨克斯坦旅客量减少16.7倍）。

根据世界旅游组织（WTO）的数据，2020年，全球外国游客流量下降了3.8倍。

据energyprom网站报道，除去2020年第四季度数据（还未公布），去年前三季度，由于实施强制隔离限制措施，来哈萨克斯坦的游客人数急剧下降3.6倍，至180万人。 相比之下，2019年同期的旅客人数为640万人。

报告期内，从哈萨克斯坦出国旅游的人数仅有240万人，较2019年减少3.4倍。

2020年前三季度，哈萨克斯坦各个酒店和旅馆接待游客260万人次。 该数据同比减少2倍。其中，外国旅客占7.5%（前年为15.5%）。

为了发展哈萨克斯坦的国内旅游业，国家成立了哈萨克斯坦旅行和旅游理事会资 源中心。

目前，该中心正在致力于在旅游领域引进创新技术，将主要支持旅游服务业务。

【编译：阿依波塔】