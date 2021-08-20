美国加州多处山火致3.6万人被疏散

哈通社/努尔苏丹/8月20日--据中新社报道，美国加利福尼亚州州长紧急服务办公室19日说，受多处大规模山火影响，加州已疏散36333人。由于天气条件不利于控制火情，消防部门预计未来还可能向更多居民点发布疏散令。

当前疏散人口中有2.3万人来自加州北部埃尔多拉多县。截至19日，当地14日发生的«卡尔多罗»山火过火面积已达265平方公里，火情未得到控制。当地媒体报道说，最初起火点附近的山区城镇格里兹利弗莱茨已基本被烧毁，当地1200名居民疏散及时，有2人受伤。

加州林业和消防局19日说，据不完全统计，«卡尔多罗»山火已摧毁86幢建筑，并正威胁7000多幢建筑。

此外，正在加州北部4个县蔓延的美国今年最大山火«迪克西»虽然火情控制比例达到了35%，但消防人员仍无法阻止它进一步扩大。截至19日，«迪克西»山火的过火面积已达2745平方公里，在过去48小时内扩大了约243平方公里。

目前，有近6000名消防员参与扑灭«迪克西»山火。这起山火燃烧了一个多月，已摧毁1200幢建筑，正威胁1.6万余幢建筑。消防部门说，«迪克西»山火是美国历史上第一起跨越内华达山脉燃烧的山火，从山脉西侧一路跨过山脊线烧到东侧。

加州林业和消防局官员18日在发布会上说，由于天气干燥、风力强劲，加上火场地形崎岖、林木茂盛，«迪克西»山火的灭火工作难度极大。