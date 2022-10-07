哈萨克斯坦计划在里海沿岸实施价值3.6亿美元的旅游领域投资项目

哈通社/阿斯塔纳/10月7日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫日前出席第二届里海经济论坛全体会议期间发表的讲话中表示，计划吸引投资3.6亿美元，以在里海哈萨克斯坦沿岸营造打造的旅游气候。

讲话期间，阿里汗·斯马伊洛夫呼吁该地区各个国家积极实施游领域的联合措施。具体来说，联合措施包括推出混合旅游，发展邮轮旅游等。

-哈萨克斯坦政府正在采取措施在里海沿岸打造有利的旅游气候，计划至2025年实施价值3.6亿美元的15个投资项目。-斯马伊洛夫说。

总理说，里海沿岸国家之间签署适当的协议是发展区域旅游业的关键一步。

-我们建议尽快加快签署该协议。-他说。

此外，哈政府总理还认为，生态问题也是该地区各国互动中发挥重要作用的问题。

-对于我们各国来说，维护生态平衡是最重要的任务。 海洋的环境问题与其生物资源的枯竭、原材料生产和货物运输造成的严重污染风险有关。 在这方面，我们呼吁各国支持恢复里海环境计划。-斯马伊洛夫说道。

根据早前报道，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日出席第二届里海经济论坛全体会议，并发表了讲话。

里海经济论坛是讨论里海沿岸国家合作人点问题的最重要平台之一。其中，主要就经贸合作和交通物流基础设施发展问题进行讨论。论坛框架下举行多场圆桌会议、全体会议、研讨会和其他活动。

来自里海沿岸五国，以及白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的1千多名代表参加了本届里海经济论坛。

【编译：阿依波塔】