阿拉木图州发生3.8级地震

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据教科部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间9日6时24分，在阿拉木图州发生里氏3.8级地震，震中位于阿拉木图市以东88公里处山区（北纬43.14度，东经77.99度），震源深10公里。目前各地未发现震感消息。