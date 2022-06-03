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    10:59, 03 六月 2022 | GMT +6

    迪玛希的3首歌曲进入美国Billboard全球音乐排行榜Top 10

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    哈通社/努尔苏丹/6月3日--哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮的3首歌进入美国Billboard全球音乐排行榜Top 10。

    根据早前报道，迪玛希日前刚发布其新歌《Okay》的MV。据最新数据，这首歌在Billboard的热门歌曲中排行第8。 同时，迪玛希的另一首个《Fly Away》，已连续22周进入该榜单TOP-10。

    迪玛希·库达依别尔艮的歌曲《Fly Away》于 2021 年秋季首次进入热门歌曲排行榜。 随后歌手的《Be with me》也被收录进榜单，连续24周未落榜。 今年 1 月，歌手的这两首歌曲登上了周榜第一名和第三名。

    福布斯杂志曾多次发布有关迪玛希作品的报道

    -迪玛希是少数几位能够同时将多首歌曲列入周榜 TOP-10 的歌手之一。 他与防弹少年团（BTS）、Blackpink 和 Lisa 等世界著名歌手共同实现了成绩。-福布斯杂志在发布的消息中写到。

    今年 5月15日，世界音乐奖官方账号公布了两首长期登上Billboard单曲榜热门单曲榜的歌曲，分别是：迪玛希的《Fly Away》和韩国乐队 BTS 成员 Jin 的歌曲《Yours》。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 娱乐 迪玛希 黄金储备 音乐
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