外媒：印度每年将生产3亿剂俄国卫星-V疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月14日 —— 据RFA中文网消息，俄罗斯卫星-V（Sputnik V）疫苗研发商今天表示，已经与印度血清研究所（Serum Institute）达成协议，每年在印度生产3亿剂疫苗。

为开发卫星-V疫苗提供资金的俄罗斯直接投资基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）在声明中表示：“双方有意每年在印度生产超过3亿剂疫苗，预期首批疫苗将在2021年9月生产完毕。”

俄国去年8月注册卫星-V疫苗，为俄国所研发4种疫苗的第一种，俄罗斯直接投资基金表示已获批准在67国使用。

卫星-V疫苗的研发仓促，而且在进行最后阶段试验之前就配送使用，使得此疫苗安全性一开始受到各界质疑。

不过，卫星-V疫苗自此之后获得专家认可，使得上个月宣布已接种卫星-V疫苗的俄国总统普京在科学和地缘政治方面都赢得成功。

俄罗斯直接投资基金执行长德米崔耶夫（KirillDmitriev）表示，与印度血清研究所的协议，是提高卫星-V疫苗生产能力的“一大步”，最终会有助“在印度和全世界拯救性命”。

他说，已经展开技术转移，预期未来几个月将开始联合生产。

印度血清研究所执行长普纳瓦拉（AdarPoonawalla）在声明中表示，卫星-V疫苗展现出“高效力和良好的安全纪录，印度和世界各地民众可全面取得卫星-V疫苗至关重要”。