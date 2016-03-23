比利时首都连环爆炸逾30人丧生250人受伤

哈通社阿斯塔纳3月23日电 据BBC报道，比利时首都布鲁塞尔周二（22日）发生连环恐怖袭击，机场离境大楼发生自杀式炸弹袭击后，市中心欧盟总部附近的地铁站也发生爆炸，造成30多人死亡，250人受伤，其中许多人伤势严重。比利时宣布全国哀悼3天。

比利时当局随即把恐袭威胁警告提升至最高级别，暂停市内所有公共交通，包括地铁、电车及公交车，封锁所有隧道、市区主要出入路口，所有航班取消，全市陷入瘫痪状态。

在布鲁塞尔东北部的国际机场的出发区发生了两次爆炸，另外一次爆炸发生在市中心靠近欧盟机构的马尔比克（Maelbeek）地铁站。

极端组织"伊斯兰国"宣布对炸弹攻击负责。

比利时调查人员在布鲁塞尔机场发现第三枚炸弹，这枚炸弹在恐怖分子发动袭击时并没有爆炸。

专家其后到现场，将这枚炸弹引爆。

当局随后宣布封锁所有政府建筑物及欧盟总部，呼吁民众留在室内以策安全。

比利时媒体公布一张照片，显示三名男子，据认为他们是当天早晨在布鲁塞尔机场爆炸的肇事者。

比利时国家广播公司RTBF说，两名穿黑衣的人据信引爆身上炸弹，另一人逃逸。

穿黑衣的这两名男子看上去左手戴着黑手套。有报道说，他们试图隐藏引爆装置。

当地媒体说，这张照片在当局进行真伪鉴别前，被比利时警方不慎泄漏到社交媒体上。

警方搜索机场监视闭路电视片段，锁定3名男凶徒，相信其中两人引爆炸弹死亡，正搜捕另一名着浅色褛、戴黑色帽及眼镜的男子。

警方之后搜查布鲁塞尔一所住房，发现一个藏有钉子的炸弹、化学物品及伊斯兰国旗帜。

首相米歇尔指责袭击是暴力及懦弱行为，挑战核心价值，形容是国家黑暗的一天，呼吁民众冷静团结。



检察官表示，目前不知道这次袭击是否与去年11月的巴黎连环恐袭，以及恐袭案疑犯萨拉赫落网有关。

攻击发生前的4天，布鲁塞尔警方逮捕了2015年11月13日巴黎圣战者发动袭击的主要嫌疑人萨拉赫•阿布德斯兰（Salah Abdeslam）。

比利时首都布鲁塞尔遭受恐袭后，欧美多国加强机场和主要火车站的保安措施。

法国内政部长卡兹纳夫说，在火车站，机场和边界入口增加部署了1600名警察。法国自从去年11月发生巴黎袭击后一直在加强戒备。

英国的机场和交通枢纽也加强了保安措施，英国首相卡梅伦正在召集英国政府的常设"内阁应急委员会"（COBRA）开会。该委员会由政府部长、

警察和情报官员组成。

德国联邦警察发言人说，德国当局已经加强了机场，火车站和同比利时、法国、荷兰和卢森堡接壤边界的保安措施。

在美国，国民警卫队进驻多个州和主要城市的机场和火车站，当局稍后会公布更多保安措施。

英国就发出旅游警告，呼吁国民如无必要不要前往布鲁塞尔。

布鲁塞尔遭受连环炸弹袭击后，多国领袖一致讉责袭击暴行。

英国首相府、巴黎艾菲尔铁塔等地标，悬挂或投影比利时国旗，以示与比利时团结。

4个月前巴黎遭受恐袭的法国总统奥朗德，形容整个欧洲处于战争状态，这场仗将会很漫长。

德国总理默克尔说，将全力支援比利时，两国执法部门会合作将凶徒绳之于法。

美国总统奥巴马说，将与比利时人民站在一起，这是对无辜平民的可耻袭击，"我们将尽一切努力支持和帮助我们的朋友比利时，将肇事者绳之以法。"

奥巴马还说，世界各国，无论宗教信仰是什么，都应该团结一致，应对恐怖主义。

中国外交部发言人华春莹说，中方对比利时首都布鲁塞尔的系列恐怖袭击表示强烈谴责，向遇难者致以深切哀悼，向遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问。中国外交部和中国驻比利时大使馆正密切跟进事件进展，加紧核实有无中国公民伤亡。

华春莹说，中方坚决反对一切形式的恐怖主义。此时此刻，中国人民同比利时人民和欧洲人民站在一起。中方愿同比方和国际社会加强合作，共同应对恐怖主义威胁和挑战，维护世界和平与安全。